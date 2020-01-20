مجدي الهواري عن لقطة احتفال صلاح بهدفه في مان يونايتد: كان نفسى أصور البطل

أشاد المخرج مجدى الهواري، بمشهد الصور التي التقطت للنجم المصري محمد صلاح عقب إحرازه هدف ليفربول الثاني في مرمى مانشستر يونايتد، وتمنى أن يكون هو مصور هذه اللقطات.



ونشر مجدى الهواري صورة لمحمد صلاح أثناء احتفاله على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، اليوم الإثنين، وعلق قائلا: "كنت أتمني أن أصور المشهد كله إلى نهاية الشوت ده وأطلعه زي ما هو كده بطل !! 💪🏿❤️ مشهد الموسم مبروك ليفربول مبروك صلاح".



وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة من بدايتها حتى النهاية وقد أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 47 بتسديد الكرة خارج المرمى من عرضية مميزة لأندي روبرتسون، قبل أن يسجل هدف فريقه الثاني في الوقت القاتل من المباراة.

