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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: نسعى لتدشين خطة عمل جماعية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:27 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع منجستاب هايلي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والوفد المرافق له، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق بشأن مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة، موضحة تعاون وزارة الهجرة في هذا الصدد مع وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، وكذلك المجلس القومي للمراه وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومع مختلف مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية خاصة المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات المجتمع المدني، موضحة أنها بدأت تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" من محافظة الفيوم، وأن المحطة التالية لتنفيذ المبادرة هي محافظة البحيرة.

كما أشارت وزيرة الهجرة ، إلى اعتزام الوزارة تنظيم فعالية لسفراء الدول الأجنبية في مصر من أجل التعريف بجهود الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك استعراض تجارب دول هؤلاء السفراء تجاه هذه الظاهرة وتبادل الخبرات والتجارب بشأنها.

وأوصت الوزيرة بضرورة تدشين خطة عمل جماعية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، للدفع بالمبادرة في اتجاه عالمي وتصبح نموذجًا أمثل للتجربة المصرية ويتم عرضها أمام المحافل الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، خلال اللقاء، أن مبادرة "مراكب النجاة" مبادرة رئاسية جاءت بتكليف مباشر لوزارة الهجرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف نشر التوعية تجاه مخاطر الهجرة غير الآمنة لحماية أبناء مصر من المهالك.

كما استعرض سليمان ما نفذته الوزارة من حملات توعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لها وبرامج التدريب لشباب تلك المحافظات والأمهات والطلبة، وكذلك توفير فرص عمل ملائمة والبدائل الآمنة لهم في جوانب مختلفة، مقترحًا التعاون مع برنامج الأغذية العالمي بصدد إقامة برنامج مجتمعي لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا في تلك المحافظات، يتم على إثرها توفير فرص عمل ومشروعات لتأمين احتياجاتهم البسيطة.

من جهته، أعرب منجستاب هايلي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، عن سعادته بلقاء السفيرة نبيلة مكرم وثمن جهودها من أجل أن تخرج مبادرة "مراكب النجاة" بصورة إيجابية تلبي الأهداف المرجوة منها.

ورحب هايلي أيضًا بفتح آفاق للتعاون مع وزارة الهجرة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم مبادرة "مراكب النجاة" كبرامج تمويل حملات توعية، مشيدًا بعملية التنمية الجارية في مصر خاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات التعليمية الهائلة.

كما أكد هايلي ضرورة ترتيب الأفكار وتحديد الأهداف والفئات المستهدفة بشكل واضح حتى تجني مبادرة "مراكب النجاة" ثمارها كما ينبغي، مبديًا استعداده هو وفريق العمل الخاص به، للتعاون وتقديم الدعم اللازم لإنجاح تنفيذ المبادرة بالمحافظات المستهدفة، وكذلك الترويج لتلك المبادرة عالميًا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وفي ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، على التعاون والتنسيق لوضع برنامج عمل شامل يستهدف الوصول للفئات المستهدفة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعرف على المهارات والحرف التي اشتهروا بتفوقهم فيها، وذلك من أجل عرضها والترويج لها كنوع من أنواع التحفيز والتشجيع لهم وحتى يُعزز بداخلهم الإحساس بأن الدولة تولي اهتماما خاصا بهم وتعمل باستراتيجيات فاعلة على أرض الواقع، موصيةً بالبدء بقريتي "كفر كلى الباب" بمحافظة الغربية وقرية "برج مغيزل" بمحافظة كفر الشيخ، إذ أنهما من أكثر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.
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