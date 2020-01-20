أول تعليق من السعودية على هجوم معسكر مأرب في اليمن

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.



وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني".



وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، متابعة: عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تكون تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي.