AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثي على مسجد لـ 111 قتيلا

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:53 ص
المليشيات الحوثية
المليشيات الحوثية - صورة أرشيفية
Advertisements
أ ش أ
أفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على جامع داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا.

وأوضحت المصادر وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشحا للزيادة"، مشيرة إلى أن 68 جريحا حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة جامعا داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا في حصيلة أولية.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومية 18 قتيلا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحوثيون يقصفون مقر إقامة فريق الحكومة اليمنية باللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة

25 قتيلا في هجوم حوثي على معسكر للجيش اليمني في مأرب

مقتل 25 جنديا يمنيا أثر هجوم صاروخي على مسجد بمعسكر في مأرب

ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب إلى 60 قتيلا و50 جريحا

اليمن.. ارتفاع عدد قتلى ومصابي الهجوم الحوثي على معسكر مأرب

الرئيس اليمني: عازمون على تخليص الوطن من شرور عصابة الحوثي

ترشيحاتنا

عادات سيناوية.. حكاية الراية البيضاء والـ 50 ألف جنيه

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثي على مسجد لـ 111 قتيلا

القوة تجدنا.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

اسعار العملات العربية اليوم الاثنين 20-1-2020

البنك الأهلي المصري يكشف عن أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه

محمد صلاح ينشر صورا من احتفاله بهدفه فى مانشستر يونايتد

AdvertisementS

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثي على مسجد لـ 111 قتيلا

العشق الممنوع.. أم تخطف عريس ابنتها في شهر العسل وتنجب منه

وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه

بفستان لامع.. زوجة محمد إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

حد يمنشن لأم مكة.. تعليقات المصريين على تغريدة رشا مهدي لـ محمد صلاح

بـ سكينة ومقص.. سائق الطالبية منفذ مذبحة أسرة زوجته: رفضوا يرجعولي مراتي

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو.. الأهلي يعلق على الاستبدال الإفريقي.. لقاء الجنايني مع محمد صلاح

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 20-1-2020

الاستبدال الإفريقي.. الأهلي: قرارات كاف تعلن في الإعلام التونسي والمغربي قبل إصدارها رسميا

ما الذي يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

كهربا ابن الأهلي.. شريف عبد الفضيل: تصريحات صالح جمعة أطاحت به

قناة أمريكية: لماذا زيف ترامب معلومات عن المصابين في الضربة الإيرانية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. منة فضالى تتألق فى الكويت

تعرف على السعر المتوقع ومواصفات جي ام سي يوكون 2021.. صور

تقرير مفصل عن السيارة شانجان changan ev 460 الصينية المصدرة إلى أمريكا.. صور