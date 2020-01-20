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تعليم

جامعة حلوان تنظم احتفالية لتكريم المتميزين في النشر الدولي

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بـ جامعة حلوان احتفالية لتكريم المتميزين في النشر الدولي بالجامعة ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتتضمن الاحتفالية تكريم أكثر ٥ كليات قامت بالنشر العلمي الدولي لعام ٢٠١٨، وأكثر ٥ أقسام و٥ باحثين قاموا أيضًا بالنشر العلمي الدولي لعام ٢٠١٨ على مستوى الجامعة.



ويحضر الاحتفالية عمداء الكليات ووكلاء الدراسات العليا وبعض الشخصيات العامة والباحثين.

وتقام فعاليات الحفل في تمام الساعة ١١ صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.
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