جامعة حلوان تنظم مبادرة معا فى حب مصر بـ كفر العلو

أطلقت جامعة حلوان مبادرة معا.. في حب مصر" بمنطقة كفر العلو، فى اجازة نصف العام الدارسى بداية فبراير 2020، بالتنسيق مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.



تقام المبادرة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد و دراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.



ومن المقرر تنفيذ المبادرة في منطقة كفر العلو كواحدة من المناطق العشوائية المجاورة للجامعة والتي تحتاج إلى العديد من جوانب التطويرو الاهتمام والتدخل المهني من الجامعة من خلال ما تملكه كليات الجامعة من امكانيات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث يتم عمل دراسات لتقدير وتقييم الموقف بالمنطقة من خلال اللجنة الفنية والمسوح الميدانية بمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.