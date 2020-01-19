AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم مبادرة معا فى حب مصر بـ كفر العلو

الأحد 19/يناير/2020 - 09:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أطلقت جامعة حلوان مبادرة معا.. في حب مصر" بمنطقة كفر العلو، فى اجازة نصف العام الدارسى بداية فبراير 2020، بالتنسيق مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

تقام المبادرة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد و دراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة في منطقة كفر العلو كواحدة من المناطق العشوائية المجاورة للجامعة والتي تحتاج إلى العديد من جوانب التطويرو الاهتمام والتدخل المهني من الجامعة من خلال ما تملكه كليات الجامعة من امكانيات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث يتم عمل دراسات لتقدير وتقييم الموقف بالمنطقة من خلال اللجنة الفنية والمسوح الميدانية بمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تطلق مبادرة تطوير عشوائيات عرب غنيم

جامعة حلوان تقيم حفل تنصيب اتحاد الطلاب الأربعاء القادم

جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة المعلومات العامة العلمية على مستوى الكليات

ندوة تثقيفية بجامعة حلوان حول مناهضة العنف ضد المرأة

بحث تفعيل المشاركة المجتمعية بين جامعة ومحافظة أسيوط

جامعة حلوان تنظم ندوة الاستثمار في الأوراق المالية وتحديات سوق العمل

ترشيحاتنا

تفاحة فاسدة .. فايلر يحاول التخلص من صالح جمعة.. وتصرف غير متوقع من عبد الحفيظ

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

هل يقبل سجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة؟ ومتى يكون قبل السلام أم بعده؟ الإفتاء توضح

بدون أدوية وبجنيه واحد فقط .. تخلص من التهاب اللوز

أول تعليق من أصالة على احتمالية الصلح مع أنغام.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد