سيلينا جوميز تطرح كليب بديلا لأغنية Lose me to love you .. فيديو

طرحت النجمة العالمية سيلينا جوميز كليب بديلا لاغنية Lose me to love you ، منذ ساعات عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.



وحقق الكليب أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد طرحه 13 يناير الماضي وظهرت فيه وهي تعزف على الباينو.



بعد مرور فترة قصيرة على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن أن تلك الأغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.



وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الأخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".



وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الامريكية هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها