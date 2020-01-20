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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي صندوق تطوير العشوائيات والوفد الكيني

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين ، مسئولي صندوق تطوير العشوائيات ووفد برنامج تطوير المناطق غير الرسمية الكينى، فى إطار زيارة محافظة بورسعيد للوقوف على تجربتها الرائدة فى مجال القضاء على العشوائيات ، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ومهندسة أمل حامد مدير وحدة تطوير العشوائيات ببورسعيد.

وفى بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان بالحضور، موجها الشكر لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء لتعاونه المثمر مع المحافظة فى القضاء على ٦ مناطق عشوائية كانت الأكثر خطورة فى محافظة بورسعيد والذى ساهم فى إعلان محافظة بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات.

وتناول اللقاء، عرض فيلم تسجيلى موثق بالأرقام عن المشروعات القومية العملاقة التى تمت على أرض بورسعيد ، وقامت وحدة تطوير العشوائيات بتقديم عرض تفصيلى يوضح الأماكن العشوائية التى تمت ازالتها وصور للمناطق قبل وبعد تطويرها ، وتكلفتها بالتعاون بين محافظة بورسعيد وصندوق تطوير العشوائيات.

وأشار اللواء عادل الغضبان، الى أن القضاء على المناطق العشوائية الأكثر خطورة كان من أهم انجازات المحافظة فى هذا الملف، حيث تم الانتهاء من عشوائيات زرزارة وعزبة أبو عوف والقابوطى وإنشاء المجتمعات السكنية المتكاملة والأسواق الحضارية وغيرها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة القطاعات.

وأشاد الوفد بما شهدته محافظة بورسعيد من إنجازات حقيقية على أرض بورسعيد فى كافة المجالات وبصفة خاصة مجال القضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضارية تستهدف التطوير والارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق المساواة الاجتماعية.

يذكر أن سيقوم الوفد ومسئولو صندوق تطوير العشوائيات بإجراء جولة لمناطق مساكن النورس الجديدة وباعتبارها تجربة رائدة ومنطقة ٣٥٢ منزل وحظيرة ، وسوق الإسراء للموبيليا المستعملة، وسوق السمك الحضارى باعتبارهم من المشروعات المتميزة فى بورسعيد.
محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي صندوق تطوير العشوائيات والوفد الكيني
محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي صندوق تطوير العشوائيات والوفد الكيني
محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي صندوق تطوير العشوائيات والوفد الكيني
محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي صندوق تطوير العشوائيات والوفد الكيني
محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي صندوق تطوير العشوائيات والوفد الكيني
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