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أخبار العالم

إعفاء المدعي العام الروسي من منصبه

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:49 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شيماء مصطفى
أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على مجلس الاتحاد الروسي إعفاء المدعي العام يوري تشايكا من مهامه.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال المكتب الصحفي بالكرملين، إن بوتين اقترح إعفاء تشايكا من مهامه "بسبب انتقاله إلى عمل آخر"، واقترح على مجلس الاتحاد، ترشيح إيجور كراسنوف، نائب رئيس لجنة التحقيقات الروسية، لشغله هذا المنصب المدعي العام.

يأتي ذلك وسط التغيير الحكومي، الذي بدأ مع تقديم رئيس الوزراء السابق دميتري مدفيديف وحكومته استقالتهما في 15 يناير، بسبب المبادرات الإصلاحية التي أعلنها الرئيس بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية.

وعقب ذلك، عين بوتين رئيس هيئة الضرائب السابق ميخائيل ميشوستين في منصب رئيس الوزراء الجديد، وكلفه بتشكيل الحكومة.
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