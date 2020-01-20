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أخبار البلد

تدشين برنامج فرصة بمحافظة أسيوط واستهداف 319 ألف مستفيد .. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
شهدت محافظة أسيوط، اليوم، لقاء لبرنامج "فرصة"، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات المرحلة الأولى فى فعالية كبرى شهدت تدشين البرنامج بأسيوط.

من جهته، أكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى أن فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والشباب.

حيث يقدم برنامج تكافل إعانات مشروطة لعدد حوالي 8 مليون مواطن ويستهدف فرصة القادرين علي العمل منهم حيث يقوم البرنامج بتمكين هذه الفئة اقتصاديا والتحول نحو الاستقلالية المالية من خلال اتاحة مجموعة خدمات متكاملة تركز على العرض والطلب والتدريب المنتهي بالتوظيف وخلق مشروعات متناهية الصغر مبتكرة ومشروعات انتاجية جماعية.

وأضاف أن البرنامج يعتمد أساليب جديدة لتحفيز الأفراد وتعديل سلوكياتهم ودفعهم نحو حب العمل والثقة بالنفس ويعتمد تنفيذ البرنامج على الأرض في مختلف المحافظات على التعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والأهلي وتحسين منظومة التمكين الاقتصادي الحالية.

كما يقدم برامج بناء قدرات للجمعيات الأهلية مؤكدا أن تنفيذ البرنامج فى أسيوط هو منعطف هام فى ظل ما تتميز به محافظة اسيوط من قاعدة مستهدفة عريضة تقدر 319 الفا و368 مستفيد من تكافل وكرامة.

وتستهدف المرحلة الاولى للبرنامج محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان والوادى الجديد وقد شهدت الأيام الماضية تدشين البرنامج بالفيوم وبنى سويف والوادى الجديد.
تدشين برنامج فرصة بمحافظة أسيوط واستهداف 319 ألف مستفيد .. صور
تدشين برنامج فرصة بمحافظة أسيوط واستهداف 319 ألف مستفيد .. صور
تدشين برنامج فرصة بمحافظة أسيوط واستهداف 319 ألف مستفيد .. صور
تدشين برنامج فرصة بمحافظة أسيوط واستهداف 319 ألف مستفيد .. صور
تدشين برنامج فرصة بمحافظة أسيوط واستهداف 319 ألف مستفيد .. صور
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