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مرأة

مرضى القلب والمدخنون .. 8 أشخاص مهددون بمضاعفات خطيرة بسبب الالتهاب الرئوي

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:19 م
التهاب الرئوي
التهاب الرئوي
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رشا عوني
أعلنت الصين اليوم، الاثنين، تسجيل حالة وفاة ثالثة بسبب الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا في مدينة "ووهان" بمقاطعة هوبي وسط البلاد، فيما تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في العاصمة "بكين" ومدينة "شنتشن" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد.

ويمكن أن يتعرض أي شخص لـ الالتهاب الرئوي، لكن هناك بعض الأشخاص والحالات المحددة التي تزيد فيها عوامل الخطر إذا أصيب الشخص بالالتهاب الرئوي بحسب موقع mayoclinic وهي:

1- الأطفال الذين يبلغون من العمر أقل من 5 سنوات.
2- الأشخاص الذين يبلغون سنهم 65 عامًا أو أكبر.
3- المصابون بمرض مزمن مثل أمراض القلب و المخ.
4- الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعية.
5- المدخنون، فالتدخين يدمر مناعة الجسم ضد البكتيريا والفيروسات.
6- المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز".
7- الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء.
8- الذين يتعرضون للعلاج الكيمائي.
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