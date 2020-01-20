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اقتصاد

البورصة تخسر 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:15 م
تراجع البورصة
تراجع البورصة
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.5 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 6.1 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 872.2 ألف جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 15801 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5102 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1377 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 514 نقطة.
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