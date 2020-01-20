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أخبار البلد

لجنة انتخابات البيطريين: إعلان قوائم المرشحين فور الانتهاء من فحص الطعون

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:48 م
لجنة انتخابات البيطريين
لجنة انتخابات البيطريين
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محمد غالي
قال الدكتور محمد القرش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة مازالت تبحث الطعون المُقدمة ضد المرشحين بالانتخابات، والتي تسلمتها النقابة، خلال الفترة القانونية المُحددة لذلك، لافتا إلى أنه سيتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين على جميع المقاعد النقابية، على مستوى الجمهورية، فور انتهاء اللجنة القانونية من فحص كافة الطعون والتنازلات.

وأوضح القرش، أن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، ستشكل لجنة قانونية مختصة لفحص كافة الطعون المقدمة للنقابة.

كانت اللجنة العامة المشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عقدت أول اجتماعاتها، يوم السبت 18 يناير 2020، وذلك لفحص الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات.

جاء ذلك عقب إعلان الكشوف الأولية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، حيث تضمنت القوائم ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وذلك بعد إرسال الدكتور سامى طه رزق حسين، طلبا بالتلغراف للتنازل عن الترشح، وتم قبول تنازله من قبل مجلس النقابة، وتم استبعاده من الانتخابات.

والمرشحون على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.
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