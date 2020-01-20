بأوامر فايلر .. الأهلي يسعى لـ حسم صفقة أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

كشفت الإعلامية ميرهان عمرو عن أولى صفقات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل حاجة خط الدفاع للتدعيم.



وأكدت الإعلامية في تصريحات عبر قناة " تايم سبورت " أن الاهلي يسعى لحسم صفقة ضم أحمد حجازي نجم فريق ويست بروميتش الانجليزي في ظل حاجة خط الدفاع للتدعيم بسبب اصابة عدد كبير من اللاعبين.



وأضافت ميرهان عمرو أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق لديه قناعة كاملة بـ امكانيات ومهارات حجازي بالاضافة لقلة مشاركة اللاعب مع فريقه الانجليزي



وتابعت أن الاهلي يسعى بشدة لحسم الصفقة مبكرا من أجل حاجة الفريق له.



وكان المقاولون العرب خسر أمام الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.



