قصة بناء رمز الصداقة.. ورشة عمل بثقافة أسوان ..صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمختلف البيوت والقصور التابعة لفرع ثقافة أسوان .



يأتى ذلك بمناسبة إعلان عام 2020 عامًا للثقافة المصرية الروسية نظم قصر ثقافة أسوان رحلة إلى رمز الصداقة حيث تم إقامة ورشة فنية أدارتها هويدا عبد العال، وورشة حكى "قصة بناء رمز الصداقة" إدارتها منى صبرى باحثة بأطلس فلكلور .



وتحدثت منى صبرى عن رمز الصداقة وأنه يعبر عن زهرة اللوتس وهى رمز لجنوب مصر من العصر الفرعونى وتفتح على سطح الماء مع شروق الشمس وتغلق مع الغروب، ولها قديسية لذا إختيؤت لرمز الصداقة بين مصر وروسيا، ويصل إرتفاع الرمز إلى 72 متر .



وقالت بأن رمز الصداقة أعلى من برج القاهرة وذلك لإرتفاع المنطقة التى أنشئ عليها الرمز، وترمز البحيرة الموجودة حول الرمز للثروة المائية وسنابل زهرة اللوتس بها نقوش عن الحياة المصرية وصورة المرأة النوبية بالطبق النوبى وترمز لإزدهار الزراعة بعد بناء السد العالى.



فيما نفذ قصر ثقافة الطفل بخور عواضة محاضرة "العلم مفتاح الحياة" ألقاها حسنى الاتلاتى مدرس بالتربية والتعليم والذى أشار إلى أن العلم هو أساس تقدم المجتمعات ورقيها، ومفتاح التطور فى جميع مجالات الحياة، وهو ضرورة من ضرورات الحياة، وتحدث عن أهمية العلم على كونه نجاة وتخلص من الجهل،وأنه أساس التطور في جميع مجالات الحياة، وبالعلم إستطاع الإنسان التخلص من الكثير من الأمراض، وإيجاد العلاج الناجع لها وإكتشاف الأدوية، وأنه ساهم فى جعل العالم قرية صغيرة وذلك من خلال إكتشاف وسائل الإتصال الحديثة .