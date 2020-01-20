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محافظات

رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:30 م
رسوم فرعونية
رسوم فرعونية
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منصور ابوالعلمين
تتحلي العديد من محطات المياه وأكشاك الكهرباء بالخارجة في الوادي الجديد، بالألوان الزاهية والرسومات الفرعونية، والمناظر الخلابة والتي تعد إحدى المظاهر الحضارية التي تعكس الذوق والفن الراقي للعديد من المنشآت بمدينة الخارجة .

ودشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة لتزيين وزخرفة جدران محطات تنقية مياه الشرب ضمن مبادرة تجميل الأحياء والمدن بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، أن المبادرة تتضمن تزيين ورسم نقوش فنية ورسومات فرعونية وجداريات على جدران محطات المياه، وبدأ تنفيذها على جدران محطة التنقية رقم 12 بمدينة الخارجة.

كما دشنت طالبات ومعلمات مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية الفنية للبنات حملة لزخرفة ودهان أكشاك الكهرباء المتواجدة بالشوارع والميادين؛ وذلك ضمن مبادرة طلابية لتجميل المدن والأحياء من قبل مديرية التربية والتعليم.

وأكدت منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد , أن طلاب ومعلمات ومعلمي مدرسة الفنية بالخارجة دشنوا حملة موسعة لتزيين وتجميل أكشاك الكهرباء بشارع جمال عبد الناصر والمناطق المحيطة به؛ لتظهر بأجمل صورها.

وأوضحت أن هذه هي الحملة والمبادرة الرابعة التي تدشنها المدرسة بعد رسومات جدارية للعمارات المطلّة على شارع جمال عبد الناصر بأجمل الرسومات الفرعونية التاريخية، ورسم جدارية مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات، منوها بأن طلاب المدرسة قاموا بتجميل وتزيين مسجد ديوان عام المديرية.

وأضافت أن طالبات المدرسة ومعلماتهن أعربن عن سعادتهن البالغة بهذا العمل المتميز، لافتةً إلى أن المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا من جانب المواطنين، خاصة أنها ساهمت في إضافة مظهر حضاري وجمالي لأكشاك الإنارة في الشوارع.

يأتي ذلك من أجل إضفاء وجهة حضارية للمنشآت الحكومية والمساجد ومحطات المياه وأكشاك الكهرباء .
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
رسوم فرعونية ومناظر طبيعية.. تجميل محطات المياه وأكشاك الكهرباء في الوادي الجديد
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