حادث الكريمات.. جيران راعوث طبيبة المنيا: نشيطة ومتفوقة وتحب خدمة الناس وفقدت جنينها

قال جيران الطبيبه راعوث القس اشعيا، احدى الطبيات المصابات فى حادث ميكروباص الكريمات والتى انفجر رحمها ومات ابنها فى الحادث أن والدها توفى فى حادث منذ زمن بعيد وانتقلت هي وأسرتها وعمها للعيش في منزل بشارع المعهد الدينى بسمالوط شمال المنيا .



وأضاف الحاج محمد أحد جيران الطبيبة راعوث إنها "من عيلة متعلمة ومحترمة أهم حاجة عندهم العلم عمها هو اللي رباها بعد ما والدها توفى، وهو اللي العيلة متسمية على اسمه".



ويضيف: "كانت شاطرة جدا.. أشطر واحدة في الحي ولم تتعود على الظهور في الحي كثيرًا في صغرها، كانت منكبة في دراستها أغلب الوقت وحصلت في الثانوية العامة على مجموع 103% وكانت من الأوائل".



وأشارت إحدى جاراتها إلى أان راعوث ليس لها أصدقاء مقربون من الجيران بسبب انغماسها الامتحانات بمختلف أنواعها طيلة الوقت، بينما كانت صديقة أبنائها بحكم دراستهم، تساعدهم دائما، لأنها كانت تكبرهم بعام، وتسبقهم في الدراسة.



وأوضحت أن الطبية راعوث كانت لم تشكو من الدراسه بقدر ما كانت تشكو من فترة عملها كطبيبة امتياز بدء تكليفها بالعمل في الوحدات الصحية "شافت الويل كانت بتروح وحدات صحية في قرى بعيدة، وكانت بتمسك أكتر من وحدة صحية في وقت واحد تعبت جامد ومع ذلك كانت بتحب شغلها"وكانت تترك ابنتها يوميًا في الصباح كي تذهب للعمل، هكذا اعتاد أهالي الشارع رؤيتها بشكل شبه يومي وهي ذاهبة وعائدة للعمل".