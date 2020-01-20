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أخبار البلد

شكري يلتقي نظيره البريطاني على هامش انعقاد قمة أفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:29 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، نظيره البريطاني "دومينيك راب"، حيث تناول اللقاء سُبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة بين البلديّن، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن الإشادة بانعقاد قمة أفريقيا-بريطانيا للاستثمار، معربًا عن تطلُع مصر لاستطلاع آفاق التعاون الثلاثي مع بريطانيا في أفريقيا، لاسيما على ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وبما يخدم مصالح شعوب القارة نحو الرخاء والتنمية.

كما شهد اللقاء التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني لتطوير العلاقات الثنائية بين البلديّن على كافة الأصعدة، حيث تمت الإشارة إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها علاقات التعاون خلال الفترة الماضية.

وعلى جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تطرقا إلى مُجمل الملفات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المُقبلة.
شكري يلتقي نظيره البريطاني على هامش انعقاد قمة أفريقيا
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