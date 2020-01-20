اقتصادية النواب توضح أهمية مؤتمر أفريقيا - بريطانيا للاستثمار

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار تأتي ضمن مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي للتواجد في المحافل الدولية التي تدعم الاقتصاد القومي والقاري، باعتبار أن القمة الأفريقية البريطانية، تأتي ضمن البحث عن فرص استثمارية للقارة الأفريقية.





وقال النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "قمة أفريقيا- بريطانيا سوف يكون لها دور كبير في زيادة حجم الاستثمارات خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن عام 2020 سوف يكون حافلًا بالاستثمارات، لاسيما مع ارتفاع مؤشر التنافسية وضرورة أن يكون هناك تركيز على تزويد نقاط القوة وتلاشي نقاط الضعف المتمثل في البيروقراطية والتراخيص وغيرها من الأشياء التي تعطل أوضاع الاستثمار.





وتحدث عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن دور مصر الفاعل في القارة الأفريقية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أنه قام بدور مهم في جذب الاستثمارات للقارة الأفريقية، عن طريق مشاركاتها الدولية كممثل للقارة.





وأشار النائب محمد بدراوي، إلى أن هناك ازديادا في حجم التبادل التجاري بين القارة الأفريقية، على رأسها مصر، خاصة مصادر الطاقة، منها الغاز، وبالتالي ازدياد الميزان التجاري.





ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة الاستثمار الأفريقية - البريطانية 2020 التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.



