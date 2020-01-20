رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن عدد الجماهير المسموح بدخولها لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره النجم الساحلي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا .



وأكد مرجان على أن الأمن وافق على حضور عشرة آلاف مشجع أمام النجم الساحلي.



ويسعى الأهلي خلال المباراة إلى الفوز ولا بديل عنه لضمان التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، بعد التعادل الأخير أمام بلاتينيوم في زيمبابوي.



يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة، برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النحم الساحلي بـ 9 نقاط.



الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية بدوري الأبطال، بجوار النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.