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محافظات

حضارة ورقي.. جمال الألوان والرسومات تزدهر بمعبد إسنا أثناء ترميمه .. شاهد

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:46 م
معبد خنوم
معبد " خنوم "
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شمس يونس
رصدت عدسة "صدى البلد"، أعمال الترميم والتنظيف، بمعبد " خنوم "، الذى تقوم به منطقة آثار اسنا جنوب الاقصر ضمن خطة الوزارة لتطوير وترميم المعبد .

وقال مصدر بمنطقة آثار اسنا ان المشروع يتم من قبل فريق عمل ترميم مصرى متخصص، وتحت إشراف إدارة ترميم آثار مصر العليا بالأقصر والإدارة المركزية للترميم بقطاع المشروعات بالتعاون مع مركز تسجيل الآثار المصرية ، ويتم المشروع على أكثر من مرحلة الاولى كانت منذ عام 2018، حيث تم تنظيف وترميم العمود الأول الشرقي للمعبد و المرحلة الثانية كانت بالعام الماضي حيث تم تنظيف وترميم المناظر والنقوش الجدارية الموجودة بالسقف الخاصة بالمعبد .

وأشار الى ان المشروع بدأت مرحلته الثالثة منذ ايام حيث يتم تنظيف الجدارية بالواجهة الداخلية الامامية للمعبد والعمود الثانى للمعبد ، مشيرا إلى أن أعمال التنظيف أسفرت عن إظهار روعة وجمال ألوان المناظر والنصوص الموجودة بالمعبد، والتى لم تظهر أو تنشر من قبل.

وأوضح المصدر ان اعمال الترميم والتنظيف سوف تشمل جميع الحوائط وتثبيت الألوان وإزالة السناج وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية التي تساقطت عبر الزمان.

ويرجع اكتشاف معبد إسنا وتنظيفه من الرديم الى عام 1834، أواخر عصر محمد على باشا ويسبق هذا التاريخ زيارة العالم الفرنسى { شمبليون } له فى عام 1828 الذى ذكر انه رأى نقوشًا تحمل اسم الملك تحتمس فى هذا العبد ويعتقد ان المعبد الحالى اقيم على أطلال معبد قديم يرجع بدايته الى عصر الاسرة الثامنة عشرة حيث عثر على نقوش تحمل اسم الملك تحتمس الذى جاء ذكر مدينة إسنا باسمها فى عهده عام 1468- 1436 ق .م.

حضارة ورقي.. جمال الألوان والرسومات تزدهر بمعبد إسنا أثناء ترميمه .. شاهد
حضارة ورقي.. جمال الألوان والرسومات تزدهر بمعبد إسنا أثناء ترميمه .. شاهد
حضارة ورقي.. جمال الألوان والرسومات تزدهر بمعبد إسنا أثناء ترميمه .. شاهد
حضارة ورقي.. جمال الألوان والرسومات تزدهر بمعبد إسنا أثناء ترميمه .. شاهد
حضارة ورقي.. جمال الألوان والرسومات تزدهر بمعبد إسنا أثناء ترميمه .. شاهد
حضارة ورقي.. جمال الألوان والرسومات تزدهر بمعبد إسنا أثناء ترميمه .. شاهد
حضارة ورقي.. جمال الألوان والرسومات تزدهر بمعبد إسنا أثناء ترميمه .. شاهد
حضارة ورقي.. جمال الألوان والرسومات تزدهر بمعبد إسنا أثناء ترميمه .. شاهد
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