مركز شباب الشرابية يحقق لقب بطولة محافظة القاهرة

حقق فريق مركز شباب الشرابية لقب بطولة محافظة القاهرة بعدما تغلب على نظيره مركز شباب شرق حلوان بنتيجة 4-3 على ملعب مركز شباب الجزيرة، في نهائي دوري مراكز الشباب على مستوى محافظة القاهرة.



ويتأهل مركز شباب الشرابية بهذا الفوز للمشاركة في المرحلة النهائية لدوري مراكز الشباب والتي ستضم 32 فريقا على مستوى الجمهورية.



وكان مركز شباب الشرابية قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على مركز شباب بولاق بهدف نظيف، بينما صعد مركز شباب شرق حلوان للمباراة النهائية بعد تجاوز مركز شباب المستقبل بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.



يذكر أن فريق مركز شباب أبو النمرس قد توج أمس بلقب البطولة على مستوى محافظة الجيزة، كما أسفرت نتائج البطولة على مستوى المحافظات حتى الآن عن فوز مركز شباب ابو المطامير ببطولة محافظة البحيرة، ومركز شباب منشأة عبد الرحمن بلقب محافظة الدقهلية، ومركز شباب مدينة الروضة ببطولة محافظة دمياط، ومركز شباب فيصل ببطولة محافظة السويس، ومركز شباب الحسينات بلقب البطولة في الأقصر، ومركز شباب مدينة البصيلية بحرى بلقب محافظة أسوان.