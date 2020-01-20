أحمد موسى: مجموعة طلعت مصطفى قادرة على تقديم أبطال لمصر

تقدم الإعلامي أحمد موسي، بالتحية الى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي؛ لدعمه الأبطال الرياضيين؛ موضحا أن الألعاب الفردية تحتاج الرعايا.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل بلاد العالم تهتم بالألعاب الفردية وتدعم للحصول على الميداليات الذهبية لبلادهم، مؤكدا أن مجموعة هشام طلعت مصطفي تقدم دور كبير في دعم الأبطال المصريين.
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وأشار موسى، أن شركة هشام طلعت مصطفي قادرة على تقدم أبطال لمصر للحصول على بطولات عالمية، ويحصدون الميداليات الذهبية؛ ويرفعون علم مصر أمام العالم .
وشهد، اليوم الاثنين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، التوقيع على مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.