مجموعة هشام طلعت مصطفى ترعى 5 لاعبين بأولمبياد طوكيو 2020.. فيديو

شهد، اليوم الاثنين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، التوقيع على مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
5 لاعبين ترعاهم مجموعة طلعت مصطفى بأولمبياد طوكيو 2020
خطة هشام طلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد 2020
وأشار إلى أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستقدم المجموعة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.
5 لاعبين ترعاهم مجموعة طلعت مصطفى بأولمبياد طوكيو 2020
واللاعبين الذين سوف تدعهم مجموعة هشام طلعت مصطفى، كل من: هايدى عـادل محمد كمــال الطالبة بالجامعة الامريكية، ولها انجازات دولية ومحلية كبرى، ولاعب رمى الرمح ايهاب عبد الرحمن والذى له انجازات دولية منها الحصول على فضية بطولة العالم بالصين 2015، واللاعب محمد على عبد العال المقيد بالاتحاد المصرى للجودو والسومو وله العديد من الانجازات على المستوى الافريقى والعالمى، واللاعب عبد الرحمن صلاح عرابى التابع لاتحاد الملاكمة والحاصل على العديد من الالقاب الدولية ومنها ذهبية دورة العاب البحر الابيض المتوسط عام 2018 باسبانيا، واللاعب عزمى مهيبة وهو لاعب نيشان اوليميى محترف .
وأوضح هشام طلعت، أن إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المسئولية المجتمعية وجهود خدمة المجتمع التي تتطلع إليها مجموعة طلعت مصطفى.
خطة هشام طلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد 2020
وأشار إلى أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستقدم المجموعة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ مجموعة طلعت مصطفى، أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو وألعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية وأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.