مجموعة هشام طلعت مصطفى ترعى 5 لاعبين بأولمبياد طوكيو 2020.. فيديو

واللاعبين الذين سوف تدعهم مجموعةكل من:الطالبة بالجامعة الامريكية، ولها انجازات دولية ومحلية كبرى، ولاعب رمى الرمحوالذى له انجازات دولية منها الحصول على فضية بطولة العالم بالصين 2015، واللاعبالمقيد بالاتحاد المصرى للجودو والسومو وله العديد من الانجازات على المستوى الافريقى والعالمى، واللاعبالتابع لاتحاد الملاكمة والحاصل على العديد من الالقاب الدولية ومنها ذهبية دورة العاب البحر الابيض المتوسط عام 2018 باسبانيا، واللاعبوهو لاعب نيشان اوليميى محترف .