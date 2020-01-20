أشرف صبحي: الشباب يسطرون أعظم الإنجازات للرياضة المصرية

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أبناء مصر من الشباب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية يحققون بإصرارهم وعزمهم أعظم الإنجازات الرياضية في جميع البطولات الرياضية التي يشاركون بها، ولا يكتفون بالتمثيل المشرف فقط بها في، وإنما يحرزون ألقابها المختلفة بأدائهم المميز.



وفى إطار متابعة الوزير لمشاركات لاعبي مصر فى شتى البطولات، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره للاعب محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للشباب، التي أقيمت بفرنسا، بعد تحقيقه الفوز على بطل فرنسا في المباراة النهائية.



وتابع وزير الشباب والرياضة :"نحرص على تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء مصر الموهوبين رياضيًا بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المعنية، ونعمل على توفير بيئة مواتية تحفز اللاعبين على التركيز الكامل في التدريبات وتسجعهم على التألق في البطولات الدولية والفوز بها.



كما أكد وزير الشباب والرياضة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع الأبطال الرياضيين، وحرص سيادته على تكريم من يحقق الإنجازات منهم، وهو ما يمثل عاملًا قويًا ومؤثرًا في تحفيز اللاعبين على تحقيق مزيد من الإنجازات، منوها إلى استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة في دعم قطاع البطولة والمنافسة بمختلف الألعاب لاسيما مع قرب منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو والبطولات المؤهلة لها.



وفى هذا السياق، تحرص وزارة الشباب والرياضة على اكتشاف ورعاية اللاعبين الموهوبين من خلال المشروع الذي تتبناه " المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي" ، وذلك في مجموعة من الألعاب منها " السلة ، الجودو ، المصارعة ، الملاكمة ، تنس الطاولة ، رفع الاثقال ، ألعاب القوى، التايكوندو".