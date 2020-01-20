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70 ألف معمل غير مرخص.. معامل التحاليل الطبية المزيفة قنبلة موقوتة.. تفاصيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:20 م
معامل التحاليل الطبية
معامل التحاليل الطبية
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هاني حسين

 قال الدكتور أحمد زهران  أمين عام نقابة  أطباء الدقهلية والمتخصص في  مجال التحاليل الطبية، إن معامل التحاليل الطبية المزيفة قنبلة موقوتة في مصر.

وأضاف  أحمد زهران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان  الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن قانون التحاليل الطبية أنشأ في 1954 ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ هذا التاريخ.


وتابع احمد زهران:"  لم يطرأ تعديل على قانون التحاليل الطبية في 20"، مضيفا:"   إدارة العلاج الحر تقوم بدور جيد، ومنوط بها الرقابة على كل المنشآت في وزارة الصحة".


وأكمل أحمد زهران:" التحاليل الطبية في مصر علم كبير يضم الكثير من الكليات وهناك أكثر من 12 ألف معمل مرخص في مصر وهناك أكثر من 70 ألف معمل غير مرخص في مصر".

 ولفت أحمد زهران:"   يجب أن يحمل المعمل المرخص اسم الطبيب وتخصصه والكلية التي تخرج فيها، ويحصل على  ترخيص من نقابة الأطباء وإدارة العلاج  الحر بوزارة الصحة ".

 ولفت أحمد زهران:"  هناك معامل طبية يملكها غير متخصصين وخريجى تجارة ولا علاقة لهم بالطب
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