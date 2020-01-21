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وفد كيني ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات يتفقدون مشروعات بورسعيد .. قناة اتصال تربط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة .. وتوفير حياة كريمة للمواطنين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:06 ص
وفد كيني يزور بورسعيد
وفد كيني يزور بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
- وفد كيني ومسئولو صندوق تطوير العشوائيات يتفقدون مشروعات بورسعيد
القضاء على المناطق العشوائية واستبدالها بمجتمعات عمرانية خدمية
قناة الاتصال تربط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة
توفير حياة كريمة للمواطن وإحداث التطوير

استكمل أعضاء الوفد الكيني ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات زيارتهم لمحافظة بورسعيد اليوم لعدد من المناطق السكنية التي تعد تجربة رائدة فى مجال القضاء على المناطق العشوائية واستبدالها بمجتمعات عمرانية خدمية متميزة، رافقهم خلال الجولة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ومحارب هيلع رئيس حى جنوب بورسعيد.

وبدأت فعاليات الزيارة ، بإجراء جولة ميدانية داخل مساكن النورس الجديدة جنوب بورسعيد ، والتى تعتبر مجتمع عمرانى شبة متكامل، يحتوى ٤٤ عمارة و٨٨٠ وحدة سكنية، إلى جانب مسجد ومدرسة ووحدة صحية ، ومساحات خضراء وتم الانتهاء منه عام ٢٠١٨ ، والذى تعد تجربة رائدة فى مجال توفير المساكن لقاطني عشوائيات ( هاجوج والإصلاح والجناين ).

كما شملت الزيارة ، تفقد الوفد قناة الاتصال بمنطقة الإسراء والتى تربط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة، بالإضافة إلى تفقد سوق الملابس المستعملة الجديد بمنطقة الإسراء والذى يضم ١٢٨ محلا كاملة المرافق.

وانتهت الجولة، بزيارة سوق السمك الجديد الذي يعد نقلة حضارية فى مجال المشروعات الخدمية التى تتم بالتوازى مع مختلف المشروعات القومية على أرض المحافظة.

وقدم أعضاء الوفد، الشكر والتقدير لهذه الزيارة التى تأتى فى إطار تبادل الخبرات والثقافات بين البلدين ، حيث أشاد الوفد بجهود القائمين على هذه المشروعات التى تهدف لتحسين حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات بشكل حضاري متطور.

بالإضافة إلى إشادتهم بمستوى مشروع مساكن النورس الجديد الذي يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن وإحداث التطوير فى حياة المواطنين، ودمجهم فى المجتمع بشكل أفضل مؤكدين أن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية فى جميع المجالات بالشكل المثالى تساعدها فى تحقيق التنمية المستدامة على أرضها.
وفد كيني ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات يتفقدون مشروعات بورسعيد .. قناة اتصال تربط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة .. وتوفير حياة كريمة للمواطنين
وفد كيني ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات يتفقدون مشروعات بورسعيد .. قناة اتصال تربط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة .. وتوفير حياة كريمة للمواطنين
وفد كيني ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات يتفقدون مشروعات بورسعيد .. قناة اتصال تربط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة .. وتوفير حياة كريمة للمواطنين
وفد كيني ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات يتفقدون مشروعات بورسعيد .. قناة اتصال تربط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة .. وتوفير حياة كريمة للمواطنين
وفد كيني ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات يتفقدون مشروعات بورسعيد .. قناة اتصال تربط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة .. وتوفير حياة كريمة للمواطنين
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