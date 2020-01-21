القمامة تحاصر مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد في كفر الشيخ.. صور

في الوقت الذي تسابق فيه وزارة الإسكان، الزمن للانتهاء من إنشاء العمارات السكنية الجديدة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي بغرب مدينة كفر الشيخ، نجد أن القمامة تنتشر بصورة رهيبة لتشوه المنظر الجمالي لهذا الإنجاز العظيم.

وسادت حالة من الاستياء والغضب على العاملين بمشروع الإسكان الاجتماعي من تشوينات القمامة التي تحاصر الموقع الإنشائي، وأيضًا المتواجدة داخل المنطقة المتاخمة للمشروع والتي ستشهد خلال الفترة المقبلة طرح عمارات سكنية جديدة عليها.

المحزن في الأمر، أن هذه المنطقة، كانت مقلب قمامة كفر الشيخ، التي نجح المحافظ الأسبق اللواء السيد نصر، في نقل هذا المقلب وتجميل جميع تشوينات القمامة عبر معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وبعض المقاولين، لإنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي عليها.

وقد تكبدت المحافظة إنفاق ملايين الجنيهات على نقل آلاف أطنان القمامة من الموقع، بهدف تحويل إلى واحة للتعمير والبناء والإسكان، لتوفير مساكن للشباب المتقدمين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، إلا أن الوضع الحالي لا يسر أحدًا، ويتطلب تدخل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لحل هذه المشكلة قبل تفاقمها.

وكانت وزارة الإسكان، قد طرحت 28 عمارة سكنية، بواقع 560 وحدة سكنية، تم الانتهاء من إنشائها وجار أعمال التشطيبات اللازمة بها، وخلال المرحلة المقبلة سيتم طرح 9 عمارات سكنية جديدة ليكون إجمالي المشروع 37 عمارة بواقع 740 وحدة سكنية لتوزيعها على مستحقيها.