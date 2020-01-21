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أخبار العالم

بسبب الطائرة الأوكرانية..هيئة الطيران الإيراني تطلب المساعدة من أمريكا وفرنسا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، عدم تمكنها من تفريغ الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية، التي سقطت بسبب الصواريخ الإيرانية، عقب القصف الصاروخي على القواعد الأمريكية بالعراق. 

وقال الطيران الإيراني إنه طلب بعض المعدات من الولايات المتحدة وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصدوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية. 

وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية أعلنت أن صاروخين من نوع TOR-M1 أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران من جهة الشمال.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي تكشف فيها طهران عن إصابة الطائرة بصاروخين، حيث أن الحديث كان يدور حول صاروخ واحد، فيما كان تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة قد رصد إطلاق صاروخين اثنين تجاهها.

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