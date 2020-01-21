ديربي مثير بين تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.. الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، صوب ملعب "ستامفورد بريدج" اليوم، الثلاثاء، لمتابعة "ديربي لندن" الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال، في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





موعد ديربي تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة:





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين البلوز والجانرز، في تمام العاشرة والربع مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، بتعلي المصري علي محمد علي.





ترتيب تشيلسي وآرسنال في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي:





يحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب البريميرليج، برصيد 39 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.





تشيلسي ضد آرسنال





ويسعى تشيلسي في مواجهة اليوم، لتخطي الهزيمة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد والتي خسرها بهدف دون رد، بتحقيق الفوز على آرسنال من أجل الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.





في المقابل يتطلع آرسنال للثأر من تشيلسي، بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 2-1، في مباراة الدور الأول، على ملعبه "الإمارات" ووسط جماهيره، من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب.



