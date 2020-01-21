AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ديربي مثير بين تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.. الليلة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:48 ص
تشيلسي ضد آرسنال
تشيلسي ضد آرسنال
Advertisements
إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، صوب ملعب "ستامفورد بريدج" اليوم، الثلاثاء، لمتابعة "ديربي لندن" الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال، في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج". 

موعد ديربي تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة: 

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين البلوز والجانرز، في تمام العاشرة والربع مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، بتعلي المصري علي محمد علي. 

ترتيب تشيلسي وآرسنال في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي: 

يحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب البريميرليج، برصيد 39 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز العاشر برصيد 29 نقطة. 

تشيلسي ضد آرسنال

ويسعى تشيلسي في مواجهة اليوم، لتخطي الهزيمة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد والتي خسرها بهدف دون رد، بتحقيق الفوز على آرسنال من أجل الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة. 

في المقابل يتطلع آرسنال للثأر من تشيلسي، بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 2-1، في مباراة الدور الأول، على ملعبه "الإمارات" ووسط جماهيره، من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب. 

ويلتقي اليوم أيضًا، أستون فيلا مع واتفورد، وإيفرتون مع نيوكاسل يونايتد، وكريستال بالاس مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع برايتون، ومانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع القاع يشعل مواجهة أستون فيلا ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يستضيف ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

تشيلسي في ضيافة آرسنال بـ ديربي لندن

ديربي لندن | أرسنال يكتفي بهدف أوباميانج بعد 30 دقيقة و تشيلسي يحاول العودة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

آرسنال يسعى لمواصلة صحوته على حساب كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

عرض لفترة محدودة.. اشترى Apple iPhone 11 بـ 9800 جنيه فقط

بيراميدز يسعى لتعميق جراح مقاصة ميدو بـ الدوري

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يدخل في تحدي مع الجزيرة القطرية على الهواء.. نشأت الديهي لـ فايز السراج: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

شاهد.. كيف تختار الجيم والمدرب المناسبين لك

مرتزق سوري ينشر صورة له داخل طرابلس: أنا شخص بلا قانون ولا دولة

عقب الأوروبية والأمريكية.. دولة جديدة ترسل قواتها إلى مضيق هرمز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور