رجحت تصويره خلسة.. ليلى عبد المجيد توضح مدى اتفاق لقاء الفنان يوسف فوزي مع المهنية

أثار اللقاء الأخير الذي نشر بالفيديو للفنان المعروف يوسف فوزي جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر خلاله الفنان متأثرًا بمرض شلل الرعاش الذي منعه عن التمثيل، ويعاني من حالة نفسية سيئة، حيث اعتبره البعض مخالفًا تمامًا لقواعد المهنية التي تحكم مجال الإعلام، بينما رأى آخرون أنه محاولة لتنبيه المسئولين إلى معاناة الفنان .. ومن خلال التقرير التالي نرصد مدى اتفاق هذا الفيديو مع معايير المهنية.





وتواصل موقع "صدى البلد" الإخباري مع الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة ، وعميدة كلية الإعلام سابقًا، والتي أبدت استيائها الشديد من نشر مادة مماثلة عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أن هذا اللقاء مخالف تماما لمواثيق الشرف الإعلامي، ورغم أنه لا يوجد قانون يجرم نشر فيديو مماثل إلا أنه مجرم بقانون أكبر وهو قانون الإنسانية.





وأكدت عبد المجيد، أن هذا اللقاء من المرجح بشكل كبير أن يكون قد تم تصويره خلسة، وتابعت: "أتساءل إذا ما كان الفنان نفسه على علم بتصوير هذا اللقاء بالفيديو وكيف وافق أهله على إذاعته".





وتابعت: "الفنانة شادية تعرضت لموقف ماثل من قبل حين تم تصويرها في أيامها الأخيرة إلا أن عائلتها اعترضت بشدة ومنعت تلك المادة".





وقالت عبد المجيد : " لا يوجد مبرر مهني أو غيره لاستغلال معاناة الإنسان ومرضه ، وإذا كان الغرض هو توصيل صوت الفنان يوسف فوزي فيمكن تحقيق ذلك من خلال الكتابة فقط لكن نشر هذا الفيديو مخالف تماما لأخلاقيات المهنة، وهذا الفنان أسعدنا لسنوات طويلة وكان يجب احترام فنه وجمهوره ".