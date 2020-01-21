AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تحديث خريطة الترصد الحشري لنواقل الأمراض في 23 محافظة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:22 م
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
Advertisements
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تحديث الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض في مصر باستخدام نظام "GIS" في ٢٣ محافظة، وتنفيذ حملتين كبيرتين لمكافحة القوارض، إضافة إلى السيطرة على مسببات نواقل الأمراض بالمحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تنفيذ خطط للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى دعم جميع مديريات الشئون الصحية بالمبيدات وأدوات الترصد الحشري وملابس الوقاية الشخصية، كما تم دعمها ب٥٧ جهاز ضباب محمل على سيارة لمكافحة الحشرات الطائرة، وفرق للترصد الحشري، والانتهاء من إنشاء وتجهيز معمل حشري لإجراء اختبارات PCR.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه في إطار خطة الوزارة للحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا تم صرف العلاج ل٧١١ مسافرًا  لدول يتوطن فيها المرض،  كما تم فحص ٨٤ ألفا و٢٥٧ عينة دم بشرية عشوائية في إطار الترصد النشط للمرض وجاءت جميعها سلبية للمرض، مشيرًا إلى أنه تم توزيع بوسترات تعريف لمرض الملاريا على الوحدات الصحية على مستوي الجمهورية لتوفير المعلومات الكافية عن المرض بما يضمن القدرة على الاكتشاف المبكر وإحالة الحالات المشتبهة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأكد أنه تم تدريب 50 فني معمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك إعداد الملف الخاص بمصر خالية من مرض الملاريا، تمهيدًا لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الملاريا.

واضاف " عيد" أنه تم فحص ٥ آلاف و٨٨٨ عينة دم ليلية عشوائية، وذلك لنشاط الطفيل ليلًا جميعها جاءت سلبية بمحافظات (الشرقية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والإسماعيلية)، كذلك تقصي الحالات بإدارات الملاريا والفيلاريا بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتابعتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن عن خطتها لمكافحة نواقل الأمراض وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية بالمحافظات

عربية الرش رجعت تاني .. التفاصيل الكاملة للحرب على الذباب

الذباب والبعوض يهاجم البحيرة.. والمحافظة تكثف حملات الرش.. صور

بعد تحذير وزارة الصحة .. إليك ابرز مخاطر الذباب المنزلي وطرق المكافحة

الحكومة ترد على الشائعات.. إلغاء مجانية التعليم.. زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجًا.. زيادة سنوات تكليف الأطباء.. انتشار ذباب ناقل للأمراض.. وخصخصة مصانع الغزل والنسيج

تنقل 6 أمراض للإنسان.. البيطريين تحذر من خطورة الذباب السوداني.. أكياس البلاستيك والريحان أهم سبل المقاومة

ترشيحاتنا

لاعبون مثل الآلة.. مبابي يتغزل في محمد صلاح ورفاقه بـ ليفربول

كارتيرون يطلب تقريرا عن لاعبي نادي الزمالك

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور

شروط حصول العاجز على معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شاهد .. برومو الفيلم الوثائقي سيد قطب وموعد عرضه على الشاشة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تخفض سعرها 100 ألف جنيه

الرجل الأخضر يظهر فى باكستان.. وزنه 450 كجم ويتناول 36 بيضة و3 كيلو لحمة يوميا

أراد فك القيد من عنقه.. ظهور غريب لـ الأمير هاري يكسر جميع قواعد الملكية