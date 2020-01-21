الصحة: تحديث خريطة الترصد الحشري لنواقل الأمراض في 23 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تحديث الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض في مصر باستخدام نظام "GIS" في ٢٣ محافظة، وتنفيذ حملتين كبيرتين لمكافحة القوارض، إضافة إلى السيطرة على مسببات نواقل الأمراض بالمحافظات.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تنفيذ خطط للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى دعم جميع مديريات الشئون الصحية بالمبيدات وأدوات الترصد الحشري وملابس الوقاية الشخصية، كما تم دعمها ب٥٧ جهاز ضباب محمل على سيارة لمكافحة الحشرات الطائرة، وفرق للترصد الحشري، والانتهاء من إنشاء وتجهيز معمل حشري لإجراء اختبارات PCR.





من جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه في إطار خطة الوزارة للحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا تم صرف العلاج ل٧١١ مسافرًا لدول يتوطن فيها المرض، كما تم فحص ٨٤ ألفا و٢٥٧ عينة دم بشرية عشوائية في إطار الترصد النشط للمرض وجاءت جميعها سلبية للمرض، مشيرًا إلى أنه تم توزيع بوسترات تعريف لمرض الملاريا على الوحدات الصحية على مستوي الجمهورية لتوفير المعلومات الكافية عن المرض بما يضمن القدرة على الاكتشاف المبكر وإحالة الحالات المشتبهة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.





وأكد أنه تم تدريب 50 فني معمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك إعداد الملف الخاص بمصر خالية من مرض الملاريا، تمهيدًا لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الملاريا.



