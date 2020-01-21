الإفتاء توضح الحقن التى لا تفطر أثناء الصيام

هل حقنة مسكن الألم تفسد الصيام؟ .. سؤال يجيب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.

حكم أخذ حقن البنسلين والأنسولين في نهار رمضان

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أخذ الحقنة للعلاج كالبنسلين والأنسولين أو حقن التطعيم، لا تفطر في نهار رمضان.





وأضاف مجمع البحوث، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حقن الأنسولين لا تصل للأماكن التي يكون فيها المسلم مفطرًا.

وأشار إلى أن هذه الحقن ليست أكلًا ولا شربًا ولا فى معنى الأكل والشرب ولا من منفذا معتادا، فلذلك أخذها لا يفطر.





أمين الفتوى يوضح حكم أخذ الحقن في نهار رمضان

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البعض يعتقد أن أخذ الحقن فى رمضان تفطر ولكن هذا اعتقاد خاطئ.





جاء ذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «حكم أخذ حقن البنسلين تفطر فى رمضان؟».