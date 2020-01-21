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ديني

الإفتاء توضح الحقن التى لا تفطر أثناء الصيام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:22 م
الحقن التى لا تفطر
الحقن التى لا تفطر أثناء الصيام
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إيمان طلعت
هل حقنة مسكن الألم تفسد الصيام؟.. سؤال يجيب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له. 
ورد عبدالسميع قائلًا:إن أخذ حقنة مسكن أثناء الصيام لا تفطر، وكذلك كل الحقن لا تفطر بإستثناء الحقنة الشرجية على قول غير المالكية. 

هل حقن الفيتامينات والمعادن تفطر؟
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جميع الحقن التى لا تؤخذ إلا عن طريق الوريد أو العضل لا تفطر.

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته على سؤال « هل حقن الفيتامينات والمعادن تفطر؟»، أن الذى يفطر من الحقن هو الحقنة الشرجية لأنها تدخل الى الجسم من منفذ منفتح وبالتالى حقن الفيتامين او المسكنات لا تفطر.

هل الحقن تحت الجلد من مفطرات الصيام؟
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الحقن الذى تضع تحت الجلد لا تفطر لأنه منفذ غير طبيعي. 

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه برنامج فتاوى الناس فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل الحقن الموجودة تحت الجلد تفطر، وما حكم أخذ حقن التغذية للإغناء عن الصوم؟»، أن هناك اختلافا حول حقن التغذية فهناك من يقول الأصل أن تدخل من منفذ طبيعي فلو دخلت من منفذ طبيعي تفطر، وهناك من يقول إن أخذ حقن التغذية بغرض الإغناء عن الصوم ولكن هذا غير صحيح لأن الغرض من الصيام هو الشعور بالجوع. 

حكم أخذ حقن البنسلين والأنسولين في نهار رمضان
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أخذ الحقنة للعلاج كالبنسلين والأنسولين أو حقن التطعيم، لا تفطر في نهار رمضان.

وأضاف مجمع البحوث، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حقن الأنسولين لا تصل للأماكن التي يكون فيها المسلم مفطرًا.
وأشار إلى أن هذه الحقن ليست أكلًا ولا شربًا ولا فى معنى الأكل والشرب ولا من منفذا معتادا، فلذلك أخذها لا يفطر.

أمين الفتوى يوضح حكم أخذ الحقن في نهار رمضان
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البعض يعتقد أن أخذ الحقن فى رمضان تفطر ولكن هذا اعتقاد خاطئ.

جاء ذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «حكم أخذ حقن البنسلين تفطر فى رمضان؟».
وأضاف "شلبي"، أن جميع حقن العضل أو الوريد لا تفطر الصائم حتى وإن وصلت الى الجوف، لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح.
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