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ديني

حكم الحقن المجهري| الإفتاء تكشف عن الضوابط الشرعية .. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:28 م
حكم الحقن المجهري
حكم الحقن المجهري
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه، ما حكم عمليات الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين؟.

رد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، إن عمليات الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين، جائز ولا شيء فيه طالما أنها بين الزوج وزوجته .

حكم الإنجاب عن طريق الحقن المجهري
وقال الشيخ احمد ممدوح امن الفتوى بدار الافتاء إن الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا، ما لم يُشَكِّل اختيارُ أحد الجِنسين ظاهرةً عامة.

وأشار الى أنه بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعًا ومادام أن هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلَّا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يدِ طبيبٍ حاذقٍ مؤتَمَنٍ في تعامله.

حكم الحقن المجهرى وضوابطه
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من الحقن المجهري، ولكن هناك عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد.

وأضاف المركز فى فتوى له عن حكم الحقن المجهرى لمن لديها مشكلة فى الحمل الطبيعى، أن أول هذه الضوابط أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الحقن، كأن تكون الزوجة تعاني من مشاكل في الحمل الطبيعي، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.

وأوضح، المركز، أنه قبل كل هذه الضوابط على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل.
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