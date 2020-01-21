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تعليم

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الإعدادية بالخارجة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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قســم التعليــم
أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد، اليوم، الثلاثاء، جولة تفقدية لمدرسة المروة الإعدادية بالخارجة، يرافقه صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك للوقوف على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 /2020.

والتقى الزملوط بالطلاب للاطمئنان على سهولة الامتحانات وعدم وجود أي شكاوى أو عقبات تعوق سيرها، كما تأكد من مدى الانضباط والنظام داخل اللجان وتوافر جميع سبل الراحة التي تتيح المناخ الملائم للطلاب وأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

من جانبه قال وكيل التعليم بالمحافظة: أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية ولمدة ساعتين بدءا من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

وأشار إلى أنه سيتم غدا الأربعاء، إسدال الستار على الامتحانات بمادة العلوم متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

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