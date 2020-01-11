تعليم الوادي الجديد: نسبة دخول طلاب 2 ثانوي على منصة الامتحان اليوم 100%

أكد صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت ١١ من يناير ٢٠٢٠ ، عن أن نسبة دخول طلاب الصف الثانى الثانوى لمنصة إختبار اللغة العربية فى أول أيام الامتحان الإليكترونى بلغت نسبة ١٠٠ % .
حيث أدى الطلاب الامتحان بالفترة الصباحية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا .
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، إنه تم تجهيز جميع اللجان بمدارس المحافظة لاستقبال طلابها مع توفير الجو المناسب للطلاب لسير أعمال الامتحانات دون أى معوقات أو مشكلات.
وأوضح أنه أصدر تعليمات لجميع المدارس توصي بسرعة التعامل معها حال وقوعها بشكل فورى وعاجل .