AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الوادي الجديد: نسبة دخول طلاب 2 ثانوي على منصة الامتحان اليوم 100%

السبت 11/يناير/2020 - 01:23 م
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
Advertisements
ياســــمين بدوي
أكد صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت ١١ من يناير ٢٠٢٠ ، عن أن نسبة دخول طلاب الصف الثانى الثانوى لمنصة إختبار اللغة العربية فى أول أيام الامتحان الإليكترونى بلغت نسبة ١٠٠ % .

حيث أدى الطلاب الامتحان بالفترة الصباحية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا .


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، إنه تم تجهيز جميع اللجان بمدارس المحافظة لاستقبال طلابها مع توفير الجو المناسب للطلاب لسير أعمال الامتحانات دون أى معوقات أو مشكلات.

وأوضح أنه أصدر تعليمات لجميع المدارس توصي بسرعة التعامل معها حال وقوعها بشكل فورى وعاجل .
تعليم الوادي الجديد: نسبة دخول طلاب 2 ثانوي على منصة الامتحان اليوم 100%
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"التعليم" تحسم موقف توزيع التابلت على طلاب 2 ثانوي الراسبين من العام الماضي

تعليم الوادي الجديد: نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لن تعلن إلا من الوزارة

تعليم الوادي: الانتهاء من الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

9400 طالب ثانوي في بورسعيد يمتحنون اللغة العربية السبت

تعليم الوادي الجديد : جهزنا 27 لجنة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تعليم الوادي الجديد: 1767 طالبا يؤدون امتحانات التابلت غدًا السبت

ترشيحاتنا

اعتقال الابن المدلل للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير

الخارجية: مصر ستلجأ لهذا الحل في حال تعنت الجانب الإثيوبي.. فيديو

بمكياج صاخب و جمبسوت بالترتر.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

لحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. شاهد

نجت في المسلسل وماتت في الحقيقة.. طفلة تقلد مشهدا دراميا.. والنتيجة مأساوية

أريد أن أتوب.. هذا ما طلبه إبليس من سيدنا موسى وعلي جمعة يحذر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

بمكياج صاخب و جمبسوت بالترتر.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور