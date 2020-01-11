تعليم الوادي الجديد: نسبة دخول طلاب 2 ثانوي على منصة الامتحان اليوم 100%

أكد صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت ١١ من يناير ٢٠٢٠ ، عن أن نسبة دخول طلاب الصف الثانى الثانوى لمنصة إختبار اللغة العربية فى أول أيام الامتحان الإليكترونى بلغت نسبة ١٠٠ % .





حيث أدى الطلاب الامتحان بالفترة الصباحية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا .



