ريال مدريد يحدد سعر التخلي عن المغربي أشرف حكيمي

حدد فريق ريال مدريد الإسبانى سعر لاعبه المغربى أشرف حكيمي المعار لفريق بوروسيا دورتموند، والذى ظهر بمستوى متميز مع الفريق الألمانى وخطف الأنظار، فى موقف يدل على عدم إحتياج النادى الملكى لخدمات لاعبه المغربى.

ويلعب حكيمي معارًا من ريال مدريد إلى دورتموند، وتنتهي فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو

" الإسبانية أن ريال مدريد، حدد سعر أشرف حكيمي بالنسبة للأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وأضافت أن "الفريق الملكي" سيقبل ببيع حكيمي في حال وصول عرض بقيمة 45 مليون يورو.

وأشار نفس المصدر إلى أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يعول على أشرف حكيمي في الموسم القادم، ولكن إن حصول النادي على مبلغ 45 مليون يورو قد يدفعه لقبول بيع الدولي المغربي، الذي لفتت موهبته أنظار عدة أندية أوروبية عملاقة.

ويرغب بوروسيا دورتموند في التعاقد بشكل دائم مع أشرف حكيمي، بعد انتهاء فترة إعارته، إذ أشارت تقارير صحفية أن "الفريق الأصفر" تواصل بالفعل مع إدارة ريال مدريد، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

ولا يعد بوروسيا دورتموند النادي الألماني الوحيد الراغب في التعاقد مع الدولي المغربي، فبايرن ميونيخ يريد خطفه أيضًا.