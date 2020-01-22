الحي صادر عربتها والمحافظ تدخل.. قصة سيدة الكارو تشعل الفيسبوك: بلم الزبالة علشان أصرف على الأيتام

لا أحد فوق القانون، لكن روح القانون هي التي يجب التعامل بها خاصة مع الحالات الإنسانية التى تحتاج الى المساعدة.. بهذه الكلمات جاءت عناوين مواقع التواصل الاجتماعي للصورة التي نُشرت على فيسبوك في محافظة القليوبية وكان بطلها مسئولي حي شبرا الخيمة حيث قاموا باستيقاف سيدة تقود عربة كارو ومصادرتها بدعوى أنها تقوم بنبش وفرز القمامة بالشوارع وهو ما يضر بالبيئة ويزيد من مشكلة انتشار القمامة علي حد قول المسئولين.

ما لفت انتباه رواد السوشيال أن رئيس الحى نزل بنفسه لمصادرة العربة وتجاهل توسلات السيدة الضعيفة وبكاء أطفالها الصغار، وعلق متابعون "وكأن كل شيء فى الحى تمام والمشكلة الوحيدة هي هذه السيدة"، وتصدرت صورة رئيس الحي خلال استيقافه السيدة وضبط العربة صفحات السوشيال ميديا.

وعلق متابعون من أهالي الحي بأن الحي به مشاكل أكبر من كون سيدة تسير بعربة كارو لجمع القمامة وفرزها مطالبين بتوفير أماكن للفرزة والنبش لجمع القمامة بدلا من مطاردتهم في الشوارع وخاصة وأن معظمهم ممن لا يجدون عمل دائم واضطروا لتوفير لقمة عيش، ودخل لهم ولأبنائهم.

وعلق مستخدمو مواقع التواصل على ضبط السيدة وبجانبها أطفالها الصغار بحجة الحفاظ علي المظهر العام للشوارع، حيث قال حساب باسم هيما: أعجوبة الست دي مسرقتش الأرض اللي ورا القسم وعملت عليها عماير، مابنتش على ماسورة الغاز، وخدت الطريق وعملت عليه برج، ما حولتش حي شرق من جزر المالديف لعشوائيات، ملقتش شغلانة أفضل من دي عشان تأكل عيالها، وكل طموحها شوية ازايز بلاستيك أو كانز عشان تبعهم وتجيب رزق عيالها".

وطالب حساب أخر باسم ماهر أبو العلا بتقديم اعتذار لهذه السيدة وعدم مصادرة العربة الخاصة بها قائلا لاحول ولاقوة إلا بالله"، فى حين قال اخر "الحي يعاني من مشاكل أكبر من كون سيدة تسير بعربة كارو لجمع القمامة وفرزها".

من جانبه قال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ردا على واقعة مصادرة عربة كارو خاصة بسيدة تعمل في القمامة بأحد شوارع الحي إن اللواء عبد الحميد الهجان أمر بوقف قرار مصادرة العربة وإعادتها لصاحبتها وأخذ تعهد عليها بعدم إلقاء القمامة بالشوارع.

أوضح بكر أن السيدة من أبناء مدينة الخصوص وتعمل في فرز وجمع القمامة، وتقوم بنقل المخلفات من الخصوص لإلقائها في شوارع شبرا الخيمة بعد فرزها.

وأكد بكر أن حملات مصادرة عربات الكارو يأتي تنفيذ للقرار رقم 1175 لسنة 2019 والذي أصدره المحافظ بحظر مرور العربات الكارو التي تجرها الدواب بشوارع أحمد عرابي و15 مايو و135 وبهتيم اسكو الدائري ومسطرد ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، وتحرير المحضر اللازم ضدها.

وأشار بكر إلى أن هذه الحملات تتم تحت إشراف المحافظ، ويقودها الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة ونجحت خلال الأيام الماضية في 26 محضرا من بينهم محضر السيدة المشار إليها.

وتابع بكر أن الحملة هدفها تنفيذ القانون، مؤكدا أن فرز ونبش القمامة في الشارع مخالفة صريحة، مشيرا إلى أنه يجري الآن العمل على قدم وساق لإقامة المحطة الوسيطة لجمع القمامة والتي ستساهم في حل المشكلة بشكل كبير والقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أن الحي يحترم المواطنين وأنه جرى التعامل مع الحالة بالقانون دون إرهاب وإبلاغها بالمخالفة حتى لا تتكرر مرة أخرى.

أشار بكر إلى أنه جرى تركيب لوحات إرشادية للتنبيه بعدم مرور تلك العربات بالطريق العام والشوارع العمومية بمختلف نطاق الحي في إطار تحسين مستوى الخدمات والشكل الحضاري للشوارع والميادين وعدم الإضرار بالحركة المرورية للمركبات وتوفير السيولة المرورية.