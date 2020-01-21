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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: رسوم النظافة الجديدة تتراوح من 4 لـ30 جنيها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:03 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية
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إيمان البكش

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن رسوم فاتورة الكهرباء ما زالت قيد المناقشة مع مجلس الوزراء، مؤكدا أن وزارة الكهرباء مستمرة فى تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء لحين وضع آلية جديدة للتحصيل سواء من خلال شركة خاصة أو المحليات بعد تدريب العاملين.


جاء ذلك تعليقا بعد قرار وزير الكهرباء بإلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.


وأشار الوزير خلال تصريحات على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن تحصيل رسوم النظافة جاري دراسته على مدار 6 شهور مقبلة لتحديد الجهة التى تحصل أو الإبقاء على تحصيل وزارة الكهرباء، موضحا أنه إذا انتهت خلال شهر يوليو سيتم تطبيقها فورا.

وأشار إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعى فى قيمة رسوم النظافة حيث تتراوح من 4 لـ 30 جنيها، متابعا: "فالمناطق البسيطة والقرى لن تعامل معاملة المناطق الراقية فى قيمة الرسوم"، لافتا إلى أن تحصيل رسوم النظافة هام جدا من أجل خدمة أفضل للمواطن، كاشفا أنه تم رفع 14 مليون طن مخلفات خلال الفترة الماضية من حصيلة تراكمات تاريخية  للقمامة تصل لـ 28 مليون طن.

وأكد وزير التنمية المحلية على استمرار  حملات التوعية  بمنظومة النظافة وجار التعامل  بحزم مع رؤساء الأحياء وشركات النظافة، مطالبا المواطن بالحفاظ على البيئة ونظافة المكان مشددا على أهمية تلافي السلبيات لدى بعض المواطنين تجاه البيئة .

وزير التنمية المحلية: رسوم النظافة الجديدة تتراوح من 4 لـ30 جنيها
وزير التنمية المحلية: رسوم النظافة الجديدة تتراوح من 4 لـ30 جنيها
وزير التنمية المحلية: رسوم النظافة الجديدة تتراوح من 4 لـ30 جنيها
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