بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. التنمية المحلية: تنفيذ البرنامج الأول من منظومة النظافة

وقع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بروتوكول تعاون بشأن تخطيط وتنفيذ حملة الأكاديمية خضراء "دومًا لا يومًا".

شهد التوقيع قيادات وزارة التنمية المحلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ورئيسا هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ورئيس حى الدقي والمجلس الوطنى للشباب.

وأكد اللواء شعراوي، أنه يجرى حاليا تنفيذ البرنامج الأول من المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بتكلفة تبلغ حوالى 8,5 مليار جنيه حتى عام 2023، موضحًا أنه تم حتى الآن رفع تراكمات فى 38 موقعًا في 7 محافظات هى: "البحيرة والشرقية والفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان والغربية" وبلغ ماتم رفعه 512 ألف طن، كما يتم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة فى 7 محافظات إضافة إلى 7 محطات متحركة فى 3 محافظات بتكلفة 479,6 مليون جنيه .

وأشار الوزير إلى أنه يجرى إنشاء 26 خلية دفن صحى آمن فى 17 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه ، كما يجرى رفع كفاءة وإنشاء 9 خطوط تدوير مخلفات فى 3 محافظات بتكلفة 371 مليون جنيه .

وأضاف اللواء شعراوى أن البرنامج الثانى يتعلق بعقود الإدارة والتشغيل لكل من عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة كذلك عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة والتى تتكلف قيمة 3,4 مليار جنيه خلال العام الأول للمنظومة .

وأوضح اللواء محمود شعراوى ان توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية والمبادرات الشبابية فى التوعية بمنظومة النظافة الجديدة التي تتكلف 12 مليار جنيه وتنفذها وزارة التنمية المحلية بشراكة إستراتيجية مع وزارات البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي .

ولفت الوزير إلى أن البروتوكول يهدف إلى إطلاق حملة للتوعية بجميع أفرع الاكاديمية بالقاهرة الكبرى والأحياء والمدن التي تقع بها فروع الاكاديمية بأهمية الدعم البيئي والمحافظة على البيئة بكافة الطرق الممكنة من خلال الوسائل والإمكانيات الإلكترونية المتاحة من إعلام رقمى غير ورقي وذلك حفاظًا على البيئة.

وأوضح الوزير مشاركة العديد من المبادرات الشبابية فى دعم منظومة النظافة منها مبادرة "هنجملها بسواعد شبابها" والتي قامت بزراعة 73 ألفًا و 500 شجرة فى 11 محافظة ومبادرة "معًا نرتقي" لدهان وتلوين الكبارى والجداريات ومبادرة "مجلس إدارة الشارع" والتى تم تنفيذها فى 39 شارع فى 19 حى فى 12 محافظة وحملات التوعية بالمدارس وتوعية المواطنين من خلال الندوات وإشراك ذوي القدرات الخاصة.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحرى مشاركة فرق عمل من الطلاب المتطوعين بالأكاديمية فى الحملة وتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب للمشاركة فى الحملة والمحافظة على البيئة وتخصيص أماكن لتجميع القمامة الموجودة بمقارها في حي شيراتون بالقاهرة وحى الدقى بالجيزة والقرية الذكية.

وفرزها وتصنيفها لإعادة تدويرها بالمصانع المتخصصة لتشجيع الطلاب على المشاركة من خلال هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ورؤساء الأحياء وبمشاركة مبادرة مجلس ادارة الشارع وعدد من جمعيات تنمية المجتمع بالقاهرة والجيزة وشركة ادارة تنمية القرية الذكية .