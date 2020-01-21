AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. عبد الناصر محمد عن تعرضه للسحر: ربنا موجود

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:18 م
محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع عبد الناصر محمد
Advertisements
مجدي سلامه
أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر أن السحر مذكور في القرآن لكن لا داعي لتقديم أي مبررات لدى اللاعبين بعد الخسارة معلقا " ربنا موجود

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لصدى البلد" لم أتعرض للسحر من قبل ولا ألتفت لتلك الأشياء لأنه لا يجب وضع مبررات للاعبين بعد خسارتهم من أي فريق".

وأضاف " السحر موجود في القرآن بالفعل ولكن ربنا موجود، علينا تقديم كل ما في وسعنا من أجل تقديم نتائج جيدة دون الإلتفات لهذه المهاترات".

ويذكر أن نادي مصر يحتل المركز ال17 من ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة وذلك بعد الخسارة من نادي إنبي بنتيجة 1-0.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق الشيخ خالد الجندي على الفوطة المسحورة بـ مرمى منتخب غانا

أصبح عابرًا للقارات.. معالج بالقرآن يكشف عن أغرب سحر شاهده

مدرب نادي مصر: فوز إنبي على الزمالك سبب تفوقنا على دجلة

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ على الاستعانة بالسحر فى الأهلى

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: هذه الآيات تبطل السحر الأسود

مدرب نادي مصر يكشف سبب الخسارة من الأهلي

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة بالملابس التي جامعت بها زوجتي.. عالم أزهري يجيب

هل يجوز الذكر والتسبيح وأنا على جنابة .. الإفتاء ترد

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

أراد فك القيد من عنقه.. ظهور غريب لـ الأمير هاري يكسر جميع قواعد الملكية

كنا أولى بالفلوس دي.. العاملون بالشرق: إنفاق 5500 دولار على أعمال وثائقية تافهة

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

AdvertisementS

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

عيب يا سيد.. رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل مكالمته مع صالح جمعة

حادث سير لـ مصطفى محمد نجم الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. شاهد

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب

كان حزينا في الزمالك.. محمد صلاح يكشف عن رأيه فى أداء كهربا مع الأهلى

اخبار الرياضة.. مصطفى محمد يتعرض لحادث سير.. تفاصيل اعتداء كهربا على مدرب الزمالك.. حقيقة اقتراب التوأم من تدريب المصري

رضا عبد العال: بقاء صالح جمعة يفضح جُبن إدارة الأهلي.. فيديو

محمد صلاح يكشف عن سر بكاء طارق يحيى عقب الفوز أمام الزمالك

140 يومًا من الصبر.. رسالة رينيه فايلر تجبر سيد عبد الحفيظ على التخلص من صالح جمعة خلال ساعات

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ أندية الدوري الممتاز بسبب الـ VAR

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37