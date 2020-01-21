خاص.. عبد الناصر محمد عن تعرضه للسحر: ربنا موجود





وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لصدى البلد" لم أتعرض للسحر من قبل ولا ألتفت لتلك الأشياء لأنه لا يجب وضع مبررات للاعبين بعد خسارتهم من أي فريق".





وأضاف " السحر موجود في القرآن بالفعل ولكن ربنا موجود، علينا تقديم كل ما في وسعنا من أجل تقديم نتائج جيدة دون الإلتفات لهذه المهاترات".





ويذكر أن نادي مصر يحتل المركز ال17 من ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة وذلك بعد الخسارة من نادي إنبي بنتيجة 1-0.