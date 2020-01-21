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الليلة مع أحمد موسى.. أبوالغيط يكشف ما دار في الغرف المغلقة ببرلين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:47 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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عبد الخالق صلاح

يستضيف الإعلامي أحمد موسي،الليلة،الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وذلك بعد عودته من مؤتمر برلين؛ حيث يتناول اللقاء كافة القضايا الدولية والإقليمية.

ويكشف الأمين العام كواليس ما دار في الغرف المغلقة في العاصمة الألمانية برلين بين قادة العالم بشأن ليبيا؛ كما يتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ عن أسباب صمت العالم أمام انتهاكات أردوغان للقانون الدولي، ومدى حدوث مواجهة عسكرية في البحر المتوسط.

 

ويتطرق اللقاء إلى أحداث 25 يناير وما جرى منذ 9 سنوات ومحاولات تدمير الدولة المصرية، وكيف يري الدعوات التخريبية التي تطلقها الجامعة الإرهابية للنزول للشارع وإحداث الفوضى.

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