بيكلي ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام بيراميدز

أعلن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ14 لبطولة الدوري.





وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية الهجوم: عمرو مرعي وشميلس بيكلي ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: الحارس محمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وأودو موسيس وصلاح أمين ومحمد إبراهيم. يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 11 نقطة ويحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري.