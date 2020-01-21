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فن

مش شايف غير جمهوري.. محمد رمضان يخفي ملامح وجهه.. صورة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:22 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
نشر الفنان محمد رمصان صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الصورة وهو يخفي ملامح وجهه بيده قائلًا: "مش شايف غير جمهوري ثقة فى الله نجاح"، وحازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرَا أغنيته الجديدة "كازانوفا" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطا فنيا كبيرا لمحمد في الحفلات والغناء، وكانت له حفلات في عدد دول منها "المغرب - دبي - السعودية"، ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وطرح محمد رمضان مؤخرًا فيديو كليب أغنيته "رايحين نسهر" التي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرحها على القناة الرسمية على "يوتيوب".
مش شايف غير جمهوري.. محمد رمضان يخفي ملامح وجهه.. صورة
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