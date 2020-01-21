القومي للقبائل يعلن تدشين احتفالية لدعم السيسي بمشاركة وكيل النواب

أعلن القبطان أحمد مرعى القائم بأعمال المتحدث الرسمى للمجلس القومى للقبائل والعائلات المصرية والمشرف العام للجنة التنظيم، أنه تم الانتهاء من كافة تجهيزات احتفالية تدشين المجلس، الجمعة القادمة، باستاد القاهرة الدولي الملعب الرئيسي.





وأضاف مرعي في بيان له، أن الشيخ كامل مطر رئيس المجلس استقبل النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ومتطوعي تنظيم استقبال القبائل والعائلات لاستلام دعوات الحاضرين للاحتفالية، مؤكدا أنه تم تنسيق آلية دخول القبائل والعائلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول الاحتفالية في أزهى صورها.





وأوضح أن الاحتفالية تهدف إلى توصيل رسالة للعالم بأن القبائل والعائلات المصرية على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية وخلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقبطان الماهر الذي وصل بمصر إلى بر الأمان وجعلها فعليا مصر أم الدنيا ومازالت قد الدنيا.