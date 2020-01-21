خالد نصير: توجه مصري نحو الاهتمام بإفريقيا سياسيا وتجاريا واقتصاديا ..فيديو

قال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن هناك توجها مصريا نحو الاهتمام بإفريقيا سياسيا وتجاريا واقتصاديا.

وأضاف المهندس خالد نصير، خلال لقائه التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن بريطانيا بدأت الاهتمام بإفريقيا فى التعاون الاقتصادي تزامنا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتابع رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن بريطانيا تمتلك سوق المال "التمويل الاقتصادي" وأن أكبر بيوت تمويل تجارية متواجدة في بريطانيا سواء كانت

إنجليزية أو دولية.





وأوضح المهندس خالد نصير، أن إفريقيا تحتاج إلى دعم وبناء البنية التحتية فى الاقتصاد، مضيفا أن بريطانيا تحتاج إلى أسواق عالمية جديدة خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.





وأشار إلى أن بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي فى مصر فى عدة مجالات كالطاقة والاتصالات والصحة، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا جدا بين مصر وبريطانيا فى نقل الخبرات فيما يخص مجال الصحة والتعليم.