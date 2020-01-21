ابو الغيط: أمريكا تقدم العراق على طبق من فضة للتدخلات الإيرانية منذ 2003

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ستتصدى لتصرفات اردوغان فى المنطقة وستجتمع الدول العربية مرة أخري فى حالة أى تهديد تركي.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة تقدم العراق على طبق من فضة للتدخلات الخارجية الايرانية منذ غزو 2003.

وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن إيران معرضة لضغوط أمريكية وأصبحت مستعدة للتدخل فى الشأن العربي، وأن مقتل قاسم سليمانى مسألة معقدة و هناك تنافس أميركي إيراني للتدخل فى الشأن العراقى.

ولفت أحمد أبو الغيط، إلى أن الجامعة العربية ترفض الأداء الإيراني وتتصدى له، مؤكدًا أن هناك لجنة مشكلة فى الجامعة تصمم على التصدي لتدخلات إيران.

وكشف أحمد أبو الغيط، أن قاسم سليمانى تدخل كثير فى الأراضى العربية، وهو يزعم أنه يدافع عن شعوب المنطقة.