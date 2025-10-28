مصــر تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في السودان

تعرب جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في كافة أرجاء السودان الشقيق، وصولا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين وسبل معيشتهم اليومية، ويصون مقدرات البلاد.

وتؤكد وفقا لبيان وزارة الخارجية في هذا الصدد مواصلتها تقديم كل الدعم الممكن للسودان الشقيق لتخطي محنته الحالية.



كما تشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لسيادة السودان الشقيق، وصون وحدته، وسلامته الإقليمية، ودعم مؤسساته الوطنية، وعلى الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم السودان او الإخلال بوحدته وسلامة أراضيه.