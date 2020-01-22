أحمد مجاهد: أبو ريدة يتواجد في اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بصفته الدولية

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، أنه ليس له دخل في إدارة اتحاد الكرة مثلما تردد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن لم يكن هناك ما يدفعه لتحمل تبعات أمور غير مسئول عنها.





وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد": " هاني أبو ريدة موجود في اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بصفته الدولية، ويتدخل في تعديلات مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية.





وتابع: " الكاف هو من قرّر تقديم لقاء الزمالك مع مازيمبي وتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي".





وأتم أنه لديه تحفظات على بعض الأمور داخل اتحاد الكرة وفي حالة وجوده حاليا لتغيرت عدة أشياء.