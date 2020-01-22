لن تتوقعيها.. تعرفي على الفوائد التي يكتسبها الجسم عند وضع زيت الجلسرين

يعد زيت الجلسرين من أهم الزيوت الطبيعية التى تستخدم فى ترطيب الجلد، والحفاظ على صحة البشرة ونضرتها وتمتعها بصحة جيدة، ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد زيت الجلسرين.
- يقضى على التشققات البيضاء التى تصيب الجسم فى الشتاء نتيجة جفاف الجلد.
- يساعد بشكل كبير فى التخلص من البقع الداكنة فى الجسم.
- يساهم فى تقشير البشرة بشكل ناجح ولطيف وخاصة أنه لا يسبب الحساسية.
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- يساعد على فرد الشعر المجعد والقضاء على الهيشان وتقصف الشعر.
- يساهم زيت الجلسرين فى علاج التقرحات والتخلص من أثرها بشكل هائل.
- يساعد زيت الجلسرين على تطهير البشرة بعمق.
- يمكن لزيت الجلسرين أن يعالج مشاكل الرؤوس السوداء المتواجدة فى البشرة.
- يضيف إلى البشرة مظهر لامع وصحي.