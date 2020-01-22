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مرأة

لن تتوقعيها.. تعرفي على الفوائد التي يكتسبها الجسم عند وضع زيت الجلسرين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:31 ص
فوائد زيت الجلسرين
فوائد زيت الجلسرين
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نهى هجرس
يعد زيت الجلسرين من أهم الزيوت الطبيعية التى تستخدم فى ترطيب الجلد، والحفاظ على صحة البشرة ونضرتها وتمتعها بصحة جيدة، ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد زيت الجلسرين.

- يقضى على التشققات البيضاء التى تصيب الجسم فى الشتاء نتيجة جفاف الجلد.

- يساعد بشكل كبير فى التخلص من البقع الداكنة فى الجسم.

- يساهم فى تقشير البشرة بشكل ناجح ولطيف وخاصة أنه لا يسبب الحساسية.

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- يساعد على فرد الشعر المجعد والقضاء على الهيشان وتقصف الشعر.

- يساهم زيت الجلسرين فى علاج التقرحات والتخلص من أثرها بشكل هائل.

- يساعد زيت الجلسرين على تطهير البشرة بعمق.

- يمكن لزيت الجلسرين أن يعالج مشاكل الرؤوس السوداء المتواجدة فى البشرة.

- يضيف إلى البشرة مظهر لامع وصحي.
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